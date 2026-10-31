De Jong svela la chiamata di Xavi: “Mi ha sorpreso abbastanza”

31/10/2026 | 15:18:47

Frenkie de Jong racconta il retroscena della chiamata ricevuta da Xavi Hernández, diventato il nuovo commissario tecnico della nazionale olandese. Il centrocampista del Barcellona ha parlato in un’intervista a NOS, spiegando di essere stato contattato dall’allenatore catalano prima ancora che la sua nomina venisse ufficializzata. Una telefonata inattesa, ma accolta con entusiasmo dal giocatore blaugrana, che aveva già lavorato con Xavi al Barca. “Mi ha chiamato prima, è stato piacevole sapere che stava prendendo in considerazione questa possibilità. Dato che da molto tempo non avevamo un selezionatore straniero, mi ha sorpreso un po’. Ma sono stato contento”, ha raccontato De Jong. Il centrocampista ha poi espresso il proprio apprezzamento per la scelta della federazione olandese, sottolineando la conoscenza reciproca maturata durante l’esperienza a Barcellona: “Abbiamo lavorato bene insieme al Barcellona. So come pensa il calcio e questo si adatta bene alla nazionale. Vuole pressare e attaccare, non cambierà i suoi principi. Dal punto di vista tattico, nell’esecuzione, ha molta varietà”. De Jong ha comunque invitato a non avere fretta nel nuovo percorso dell’Olanda: “Adesso dobbiamo iniziare la ricostruzione e questo richiederà tempo”. Xavi e il centrocampista si ritroveranno quindi in nazionale nella finestra internazionale di novembre, dopo che Frenkie aveva saltato l’ultimo appuntamento per completare il recupero fisico. Spazio anche al lungo stop per l’infortunio al ginocchio rimediato durante il Mondiale. De Jong ha definito la riabilitazione un “periodo lungo e difficile”, ma ha spiegato di aver avuto fiducia nel percorso scelto: “C’era molta meno incertezza sul fatto che questo infortunio sarebbe guarito e su quando sarebbe successo rispetto, per esempio, al mio precedente problema alla caviglia”. Il giocatore ha infine chiarito che la gestione dell’infortunio è stata condivisa con il Barcellona, senza lasciare strascichi: “Tutti conoscono la situazione e come si sono svolti gli eventi, quindi non ci sono risentimenti. Naturalmente ne abbiamo parlato durante la fase in cui dovevamo decidere se operare o meno. Poi la decisione viene presa insieme e si va avanti”.

foto: instagram De Jong