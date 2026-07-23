De Jong, rottura del legamento collaterale. Il report del Barcellona

23/07/2026 | 18:45:14

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente i risultati degli esami effettuati sul centrocampista olandese De Jong, che si è infortunato al ginocchio durante i Mondiali del 2026. Rottura del legamento collaterale per Frenkie De Jong, il comunicato ufficiale: “Gli esami effettuati su Frenkie de Jong hanno confermato la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Continuerà il trattamento sotto controllo medico nelle prossime settimane, a seconda dei suoi progressi”. Un ritorno in campo previsto a novembre per il centrocampista olandese.

foto x barcellona