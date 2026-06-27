De Bruyne: “Ora comincia il vero Mondiale. Dobbiamo salire di livello”

27/06/2026 | 20:46:07

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e del Belgio, ha parlato ai canali ufficiali della sua nazionale.

Le sue parole: “Siamo contenti, perché sapevamo di non essere al top dopo le prime due giornate. Adesso inizia un altro torneo, quello a eliminazione diretta. Ora comincia davvero. Tutti vogliono proporre un calcio offensivo, creare tante occasioni e segnare. Pensavo che oggi sarebbe stata ancora una giornata sfortunata. Mi trovavo spesso nel posto giusto, ma non calciavo con la precisione necessaria verso la porta”.

Quando poi il pallone è finalmente entrato, è arrivato il sorriso enorme, il gesto del cuore e il bacio sul braccio: “Oggi sono nove anni che sono sposato con mia moglie, che è presente anche qui. I miei bambini stavano guardando in tv da Los Angeles. Sul mio braccio ho un tatuaggio dedicato a loro, ed è importante per me”.

Foto: sito Belgio