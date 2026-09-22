De Bruyne: “Non ho mai pensato di lasciare il Napoli. Mi sento bene mentalmente e fisicamente”

22/09/2026 | 21:15:54

De Bruyne ha parlato in conferenza dal ritiro del Belgio: “Non ho mai preso in considerazione l’idea di lasciare Napoli quest’estate, non ne ho parlato con nessuno. Ho detto a van Bommel che sono qui per aiutare. Mi sento bene sia mentalmente che fisicamente, quindi volevo solo continuare così. Molti giocatori mi hanno chiesto di restare. Non voglio pensare troppo al futuro, ma per me non è stato un problema. Penso che il mio livello sia buono; sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla mia forma già all’inizio di agosto. Se continua così, sarà fantastico per me. Rispetto al mio picco di dieci anni fa, potrebbe essere leggermente diverso, ma penso sia normale”.

foto x napoli