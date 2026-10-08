David Silva: “Pallone d’Oro? Per ciò che ha vinto col PSG e in Nazionale, lo darei a Fabian. Real? Mai darlo per morto”

08/10/2026 | 11:29:08

David Silva, storico fantasista della Nazionale spagnola e del Manchester City, è tornato a giocare a tre anni di distanza dall’annuncio del ritiro. Ha firmato con il Supreme Sha Tin nella Serie A di Hong Kong all’età di 40 anni. Al programma El Partidazo di Cope ha parlato di vari temi, come il Pallone d’Oro e la lotta in Liga fra Barcellona e Real Madrid.

Sul Pallone d’Oro: “Per me prevale il collettivo perché altrimenti noi centrocampisti non potremmo vincere. Se dovessi darlo a qualcuno sarebbe Fabián, perché negli ultimi due anni ha vinto il maggior numero di titoli. È stato importante al PSG e poi nella Nazionale. Non gli viene data molta importanza, non so perché, ma è un grande giocatore. Mi piace molto e in silenzio ha fatto un lavoro incredibile. Rodri l’ha già vinto, altrimenti l’avrei nominato anch’io”.

Sul duello Barça-Real: “Se il Barça continua così, è impossibile recuperarli. È a un livello molto alto e sta giocando molto bene con Flick da diversi anni ormai, e si sono rafforzati molto. Se continueranno a questo livello non avranno rivali. Però, non puoi mai dare per morto il Real Madrid perché hanno grandi giocatori e se restano vicini fino alla fine della Liga, può succedere di tutto. Ma insisto, se il Barça continua a questo livello, non credo accada”.

Foto: Instagram Fabian