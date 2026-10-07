David Silva ci ripensa e torna a giocare: lo spagnolo ha firmato a 40 anni con una squadra di Hong Kong

07/10/2026 | 16:33:25

Incredibile David Silva: l’ex fantasista di Valencia e Manchester City, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e campione d’Europa nel 2008 e nel 2012, torna a giocare dopo aver annunciato il ritiro nel 2023. La sua ultima esperienza, alla Real Sociedad, sembrava essere il preludio di una grandissima carriera, trascorsa per la maggior parte degli anni a Manchester. Oggi, invece, David Silva è stato annunciato dal Supreme Sha Tin, club neopromosso nella Serie A di Hong Kong, con questo messaggio: “È completamente folle! Annunciamo ufficialmente che il leggendario centrocampista spagnolo numero 21 David Silva si unirà al Supreme Sha Tin”. Il 40enne dovrà procedere con un percorso di allenamento personalizzato per recuperare la forma ed essere schierato in campo.

Foto: Instagram David Silva