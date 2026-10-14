David Luiz: “Voglio molto bene a Sarri, l’addio al Chelsea è stato una grande tristezza”

14/10/2026 | 21:01:48

David Luiz ha parlato a Sky tornando a parlare del rapporto con Maurizio Sarri: “Voglio benissimo a Sarri e a tutti quelli che lavorano con lui. Al Chelsea è stato un bellissimo anno, per me giocare per un allenatore come lui è un piacere, perché sono innamorato del calcio e di tutti i dettagli. Quando avevamo vinto l’Europa League e ho visto lui che guardava la medaglia come un bambino. Avevo questa immagine nella testa, perché so come abbia lavorato una vita per vivere momenti di quel genere. Ed è stato fantastico”.

Foto: Instagram David Luiz