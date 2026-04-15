David: “Io escluso dallo spogliatoio? Non so perché e come sia nata questa voce. Ovviamente non è vero”

15/04/2026 | 11:31:14

L’attaccante della Juventus, Jonathan David, ha concesso un’intervista a TSN Canada. Queste le sue parole:

“La Juventus è il club più esposto d’Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parla… Credo ci siano stati momenti positivi e altri meno in un club nuovo con grandi aspettative dove non sono riuscito a segnare con la continuità che avrei voluto. Esclusione dallo spogliatoio? Non so perché e come sia nata questa voce. Ovviamente non era vero, passo molto tempo con i ragazzi e vado d’accordo con loro. Dopo la partita contro il Lecce credo si sia parlato molto del modo in cui ho calciato il rigore e del perché lo avessi tirato io. Quando poi ho segnato e tutti sono venuti ad abbracciarmi con il Sassuolo è stato un momento davvero speciale per me. Forse a volte le persone non ti capiscono, non ti conoscono veramente e quindi tendono a giudicarti, ma in realtà non importa perché hai persone vicine che si prendono cura di te e sanno chi sei. Non sono particolarmente preoccupato per questo”.

Foto: X Juve