D’Aversa: “Vittoria che ci avvicina all’obiettivo. Il Pisa mi voleva? Hanno sondato il terreno”

05/04/2026 | 20:54:45

Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Pisa: “È una vittoria molto importante che ci avvicina al nostro primo obiettivo. Sapevamo delle difficoltà che avremmo potuto incontrare questo pomeriggio. È una vittoria che ci dà grande entusiasmo, impreziosita dalla presenza del nostro presidente e di tantissimi tifosi arrivati fin qui al nostro seguito, nonostante oggi sia Pasqua. Per oggi va benissimo. Contattato dal Pisa? Come sapete benissimo, in certe situazioni le società sondano il terreno, e molto probabilmente in quel periodo sono stati contattati anche diversi altri colleghi oltre a me”.

foto x torino