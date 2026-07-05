D’Aversa: “Torino? Mancata chiarezza nei miei confronti, ma in futuro tornerei. Abate è un allenatore preparato”

05/07/2026 | 15:22:17

Roberto D’Aversa ha concesso un’intervista a Tuttosport tornando sul suo addio con il Torino: “Possiamo definirla una storia d’amore interrotta. Ho provato dispiacere ad aver dovuto lasciare il Toro. Mi sarebbe piaciuto dare continuità al lavoro svolto. Forse l’unica cosa che posso dire è che è mancata un po’ di chiarezza nei miei confronti. Abate? È un allenatore preparato, con buone idee. Gli auguro di dimostrare anche in Serie A il suo valore e di poter lavorare in un club in cui ciascuno abbia responsabilità e ruoli ben definiti. Se un giorno capitasse, certo che tornerei volentieri. Con tutto il mondo del Toro è una storia d’amore interrotta”.

foto x torino