D’Aversa presenta Sassuolo-Napoli: “Non ci si deve abituare alla sconfitta. Servirà la partita perfetta”

28/11/2026 | 13:34:50

L’allenatore neroverde ha parlato alla vigilia della sfida contro gli azzurri, in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium. Dal ko contro il Genoa alle scelte tattiche, passando per gli indisponibili e la necessità di ritrovare fiducia: ecco le sue parole. Roberto D’Aversa presenta Sassuolo-Napoli. Il tecnico neroverde, alla vigilia della sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri , ha analizzato il momento attraversato dai suoi dopo la sconfitta contro il Genoa, soffermandosi sugli errori da evitare e sull’atteggiamento necessario per affrontare una formazione ricca di qualità. “Si è fatto tesoro del fatto che a volte non ci si debba far influenzare dal risultato, che ci ha visti sconfitti in casa. È chiaro, però, che quello che viene fuori è che se fai degli errori in Serie A ti castigano. Da parte nostra domani, contro dei campioni, ci deve essere la partita perfetta, cercando di sfruttare quello che riusciremo a fare, ma ovviamente contro queste squadre devi concedere il meno possibile”, ha spiegato D’Aversa. Il tecnico è tornato anche sulle occasioni non sfruttate contro il Genoa: “Il rammarico è davvero l’aver concesso poco e aver perso 2-0. Abbiamo avuto a fine primo tempo delle occasioni per riaprire la partita. Con il Napoli non ti puoi permettere di concedere nulla e soprattutto, quando ti capita la possibilità di far gol, devi essere cattivo e determinato”. Poi il richiamo alla mentalità: “I risultati sono negativi da troppo tempo e non ci si deve abituare alla sconfitta”. Sulla partita che attende il Sassuolo, D’Aversa ha voluto mettere da parte il tema delle assenze: “A prescindere dai sistemi di gioco, è come si interpretano le partite. Loro hanno delle assenze, noi abbiamo delle assenze, ma se ragioniamo che le assenze ci hanno portato a questo momento allora noi non usciamo da questa situazione. Se ragioniamo invece sul fatto che le assenze diventano opportunità per altri, molto probabilmente si esce da questa situazione”. E ancora: “Questa squadra ha i valori tecnici ma non bastano in Serie A. C’è da pedalare sia in fase offensiva che in fase difensiva”. Capitolo formazione e sistema di gioco. D’Aversa ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a scegliere il 3-4-3 contro il Genoa, senza escludere un ritorno al 4-3-3: “La squadra è stata costruita per il 4-3-3 ma quando sono arrivato abbiamo perso in nazionale sia Bakola che Adzic“. Sulle condizioni dei singoli ha aggiunto: “Bakola e Volpato faranno parte dei convocati, sulla carta si potrebbe fare anche il 4-3-3, poi domani vedremo”. L’allenatore ha parlato anche della situazione di Obrador e Doig, spiegando che la scelta contro il Genoa è stata condizionata dalle condizioni fisiche dei giocatori. “Quando sono arrivato c’era un bollettino medico esagerato, avevo 3-4 giocatori, tra cui Doig, che non si poteva allenare”, ha raccontato. Su Rafa Obrador ha aggiunto: “L’anno scorso ha fatto bene con me con il 3-4-2-1, ma con il Genoa ha fatto bene anche a 4”. D’Aversa ha infine sottolineato l’importanza di ritrovare fiducia attraverso i risultati: “Il morale è un po’ basso per tutti, immaginiamoci per quelli che hanno giocato meno. Noi dobbiamo essere bravi a far ritrovare la fiducia, la miglior medicina è la vittoria”. Contro il Napoli servirà dunque una prestazione attenta e concreta, senza concedere spazi a una squadra abituata a punire ogni errore.

foto: sito Sassuolo