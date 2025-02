D’Aversa: “Ismajli e Viti out”

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Udinese ed Empoli. A parlare in conferenza stampa è stato il tecnico del club toscano D’Aversa. Queste le sue parole: “Io credo che in tutte le partite questi ragazzi siano entrati in campo con la consapevolezza di dover fare risultato. Man mano ci avviciniamo alla fine del campionato, quindi i punti si fanno sempre più pesanti. Non dobbiamo commettere certi errori perché da questo momento in poi possono costare caro. Loro sono una squadra molto fisica e questo lo abbiamo visto anche all’andata dove abbiamo subito gol da palla inattiva. Ma è un errore pensare che abbiano solo fisicità perché hanno anche qualità e talento. Dobbiamo scendere in campo fin da subito con la giusta testa”.

Poi sulle condizioni dei calciatori: “Kovalenko ci può dare una grande mano, può fare sia il mediano che il trequartista. L’allenatore cerca sempre di mettere i giocatori dove pensa possano rendere maggiormente per le loro qualità. Non voglio parlare di situazioni di emergenza perché crea solamente alibi. Ismajli e Viti non saranno tra i convocati quindi devo ragionare su quelli che ho a disposizione, ovvero De Sciglio, Goglichidze e Bembnista. Kouamé si è presentato molto bene come anche lo stesso Silvestri. Kouamé è molto motivato e si è presentato molto bene sia sotto l’aspetto fisico che sotto quello mentale. Ci auguriamo che possa dimostrare le sue qualità e migliorare l’aspetto realizzativo”.

FOTO: Instagram D’Aversa