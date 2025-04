D’Aversa: “Godiamoci una semifinale di Coppa Italia, ma abbiamo speso tanto”

Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa Bologna-Empoli di Coppa Italia, semifinale di ritorno che vede i rossoblù di Italiano presentarsi con il vantaggio del 3-0 dell’andata. “Chiedo a chi scende in campo di godersi una semifinale di Coppa Italia. Se avessi avuto la fortuna o la bravura di questa possibilità, avrei voluto misurarsi per dimostrare che l’avversario non è superiore. Inutile stare a ragionare su quanto accaduto all’andata, siamo consapevoli della forza del Bologna ma bisogna andare in campo come se fosse una partita secca. Contro il Venezia abbiamo speso tanto, a livello fisico questi ragazzi stanno dando tutto, ma dobbiamo cercare di limitare qualche errore. Solbakken è entrato bene nell’ultima partita di campionato, ci ho parlato, è forte potenzialmente perché completo. Lui sa calciare con entrambi i piedi, deve trovare la chiave giusta”.

Fito: sito Empoli