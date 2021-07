Danimarca, nasce un centro per aiutare giovani con difficoltà. A finanziarlo è stato Eriksen

Eriksen campione non solo sul campo ma anche nella vita quotidiana. Il centrocampista dell’Inter, infatti, si è reso protagonista di un gesto davvero stupendo.

Nella città di Middelfart, in Danimarca, è stato inaugurato un centro per ragazzi in difficoltà. Secondo la stampa danese Christian Eriksen ha donato una somma ingente per permettere la chiusura dei lavori del centro.

Il progetto dal titolo provvisorio “La bella vita“, è portato avanti da Pia Becker che a proposito della donazione del giocatore, ha aggiunto: “Significa molto. È un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Sono assolutamente sicura che verrà a vedere quando potrà e avrà tempo. È un processo lento, anche noi siamo stati colpiti dal coronavirus, quindi tutto è stato rallentato. Credo che tutto potrà partire nel 2022“.