Danilo Veiga al Lecce: confermate le indiscrezioni portoghesi di ieri

Danilo Veiga sarà un nuovo calciatore del Lecce, confermate le indiscrezioni dal Portogallo (A Bola) delle 12,45 di ieri. Quando avevano già dato l’operazione in chiusura per circa due milioni. Stiamo parlando di un terzino destro classe 2002 in uscita dall’Estrela Amadora per una nuova operazione dall’estero del club salentino. Danilo Veiga può giocare anche da difensore centrale e da mediano.

FOTO: X Estrela da Amadora