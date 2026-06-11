Danilo: “Poter partecipare a questo terzo Mondiale mi fa pensare a quanto il tempo sia importante nella vita”

11/06/2026 | 19:24:55

Il difensore del Flamengo e della Nazionale brasiliana Danilo, ha concesso un’intervista a Globo Esporte. Queste le sue parole:

“Quando ho iniziato tanto tempo fa, immaginavo che avrei potuto giocare tre Mondiali, ma pensavo al 2014, 2018, 2022. Sarebbe stata la mia età più produttiva come atleta, diciamo così. Sono arrivato al 2026 con un’altra prospettiva. È stato un viaggio meraviglioso. Poter partecipare a questo terzo Mondiale mi fa pensare a quanto il tempo sia importante nella vita. Il tempo ti fa analizzare meglio le situazioni, vedere come avresti potuto gestire una determinata circostanza, essere importante per il gruppo in una situazione specifica. Arrivo nel miglior momento mentale possibile”.

Foto: X Flamengo