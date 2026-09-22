Danilo: “Pensavo che avrei finito la carriera alla Juve. Quei piani non li ho decisi io”

22/09/2026 | 21:45:12

Danilo, ex difensore e capitano della Juventus, ha parlato nel corso del programma GNT nella puntata di Papo de Segunda: “Io, sinceramente, pensavo che avrei costruito la mia carriera e che l’avrei conclusa giocando in Europa, per poi finirla alla Juventus, proprio come avevo pianificato. Poi, all’improvviso, per una questione interna, mi sono trovato in una situazione in cui non ero più considerato allo stesso modo, non avevo più lo stesso riconoscimento e non rientravo più nel progetto. E ho pensato: ‘Cavolo, e adesso? E tutti i miei piani?’. Ma quei piani non li avevo decisi io fino in fondo. Ed è proprio questa la capacità che dobbiamo sviluppare: imparare a danzare con le incertezze della vita, ad adattarci a ciò che accade e, allo stesso tempo, a rimanere fedeli alla nostra unicità”.

foto insta danilo