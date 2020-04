Dani Alves confessa: “Chiudere la carriera al Boca? Sarebbe un sogno”

Dani Alves , ex terzino di Juventus e Barcellona ora al San Paolo, ha parlato durante una diretta Instagram confessando che gli piacerebbe trasferirsi al Boca Juniors in Argentina per chiudere la carriera: “Chiudere al Boca sarebbe un sogno. Sapete l’affetto che ho per il Boca e non sono solo chiacchiere, non lo dico per illudere la gente o perché si parla di una grande squadra. Questo club mi ha sempre suscitato sensazioni particolari, mi ci identifico”.

Foto: Marca