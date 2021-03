Damsgaard: “Tifosi pazzi per me? Ne sono fiero, ma ho fatto ancora poco alla Samp”

Mikkel Damsgaard, che nella sfida contro l’Atalanta ha messo in campo una prestazione maiuscola ma che poco ha fruttato ai blucerchiati, ha parlato della sua esperienza con la maglia della Sampdoria ai microfoni de Il Secolo XIX: “Tifosi innamorati? Io non le leggo in giro frasi come questa ma se è così ne sono fierissimo. Con solo due gol fatti non penso di aver fatto così tanto da meritarlo”

Sulle sue intenzioni di rimanere alla Samp: “Certo, perché no?! Poi ovvio nella vita non si sa mai e nel calcio come in tutto dipende dalle performance, nel bene ma anche nel male”.

Foto: twitter sampdoria