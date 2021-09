Damsgaard: “Dopo la vicenda Eriksen il gruppo della Danimarca è davvero speciale. Possiamo fare grandi cose”

L’esterno della Sampdoria e della Danimarca, Mikkel Damsgaard, ha parlato dopo il 2-0 della sua Nazionale contro la Scozia nelle Qual. ai Mondiali 2022, la quarta vittoria su 4 del girone.

Queste le parole del giovane blucerchiato: “Stiamo facendo bene, il gruppo della Danimarca è stupendo. Dopo la vicenda Eriksen siamo ancora più uniti. Sarebbe bello poterlo vedere ancora con noi in campo ma ci vorrà tempo e l’importante è che ora stia bene. Con Skov Olsen ci troviamo spesso in campo così come con Maehle con cui ho una buona intesa. Il ritorno al Paken Stadium? Molto bello. Abbiamo avuto un precampionato intenso e senti che non sei ancora al top. Quindi è stato fantastico entrare in campo, sentire i tifosi e disputare una partita”.

Foto: Twitter Sampdoria