D’Amico sul rinnovo di Hermoso: “È importante per noi”. Poi risponde ad Allegri

31/10/2026 | 17:49:54

Prima del fischio d’inizio di Udinese – Roma, il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico è intervenuto ai microfoni di DAZN, affrontando diversi temi: dalla situazione contrattuale di Mario Hermoso alle parole di Massimiliano Allegri sulla Roma. Sul possibile rinnovo del difensore spagnolo, D’Amico ha spiegato: “Mario è un giocatore importante per noi non solo la domenica ma anche durante la settimana. È un esempio proprio per i giovani, quindi siamo contenti di averlo con noi e al momento giusto affronteremo il tema del rinnovo”. Il dirigente ha poi commentato le parole di Allegri, scegliendo di non alimentare la discussione: “Siamo concentrati su noi stessi, siamo abituati a lavorare tanto e poi alla fine il risultato è quello che ti meriti sul campo. Pensiamo a noi perché oggi sarà una partita difficile”. D’Amico ha parlato anche delle difficoltà della sfida contro l’Udinese, sottolineando la fisicità della formazione friulana e la necessità di qualità per superare un eventuale blocco basso. Infine, su Dybala ha aggiunto che l’argentino avrà bisogno di qualche giorno in più rispetto alle previsioni, mentre sul possibile interesse per Endrick ha rimandato ogni discorso al mercato di gennaio.

Foto: sito Roma