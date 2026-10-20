D’Amico: “Endrick? Gennaio è lontano, faremo il massimo per dare a Gasperini delle risorse”

20/10/2026 | 20:45:58

D’Amico ha parlato a Sky anche della possibilità di arrivare ad Endrick per la Roma: “Gennaio è lontano, ora ci concentriamo su noi stessi. Poi a gennaio faremo il massimo, per dare al mister risorse per affrontare al meglio tutte le partite. I 7 minuti con il Real? Il calcio è questo, la Champions è una competizione difficile e restano gli 80 minuti spettacolari giocati dalla squadra. Col Real l’aspetto negativo sono i punti”.

Instagram Endrick