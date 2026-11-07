D’Amico: “Ci manca un esterno di gamba, valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio”

07/11/2026 | 20:40:30

Il direttore sportivo della Roma, Tony D’Amico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Abbiamo capito a fine mercato che ci manca un giocatore esterno di gamba, di ripartenza, valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio e se ci riusciremo daremo questa alternativa al mister. La sconfitta a Manchester? I momenti di difficoltà ci sono, Manchester è stata un po’ diversa da Madrid. Se n’è parlato poco, ma il rigore è stato un po’ generoso e ha agevolato la loro rimonta. La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e sono partite che ti servono per capire dove migliorare la squadra”.

Foto: sito Roma