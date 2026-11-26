Dalot fischiato ad Alvalade, Bruno Fernandes si prende la scena con una doppietta

26/11/2026 | 09:59:56

Serata dalle mille emozioni allo stadio José Alvalade. Il ritorno di Diogo Dalot a Lisbona non è passato inosservato: l’ex Porto è stato accolto da una bordata di fischi da parte dei tifosi dello Sporting, che non gli hanno risparmiato la propria ostilità al momento del suo ingresso in campo. Il laterale portoghese, cresciuto calcisticamente anche nel Porto, è entrato nella ripresa al posto di Mazraoui, ma il pubblico di casa gli ha riservato un’accoglienza tutt’altro che amichevole. Una reazione legata al suo passato con i rivali storici dello Sporting. A prendersi la scena, però, è stato soprattutto Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United è tornato ad Alvalade da avversario, ricevendo anche un omaggio prima della partita per il suo passato in maglia biancoverde. Poi ha lasciato parlare il campo: una doppietta contro la sua ex squadra, con due reti realizzate a inizio ripresa che hanno ribaltato momentaneamente il risultato. Una serata speciale per il portoghese, che non ha esultato in maniera plateale dopo le reti, ma ha dimostrato ancora una volta il proprio peso nella squadra inglese. La partita si è poi chiusa sul 2-2, con il pareggio di Luis Suárez nel finale.

foto: x Bruno Fernandes