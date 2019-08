Dall’Inghilterra: Moyes è il favorito per la panchina dell’Inter Miami di Beckham

Secondo quando riportato dal Mirror, l’ex manager del Manchester United David Moyes è uno dei nomi di più caldi per la panchina dell’Inter Miami in vista della prossima stagione di MLS. Un’altra pista porta a Thierry Henry, alla guida del Monaco per pochi mesi nella scorsa stagione e in cerca di riscatto dopo un’esperienza da dimenticare. L’ex attaccante, rispetto alla concorrenza, avrebbe un grande vantaggio: conosce già le dinamiche della MLS dove ha giocato con la maglia dei New York Red Bulls.