Secondo i media britannici, Fabien Delph sarebbe pronto ad approdare all’Everton. Il centrocampista inglese ex Aston Villa, infatti, andrà in scadenza di contratto la prossima estate e Guardiola non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 10-12 milioni di euro. Per i toffees si tratterebbe di un importante rinforzo a centrocampo.