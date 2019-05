Dall’Inghilterra: David Silva può salutare il Manchester City, all’orizzonte c’è il Qatar

Dopo aver messo in bacheca altri trofei, il futuro di David Silva potrebbe essere lontano dal Manchester City. Il classe ’86 spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2020 e molto difficilmente sarà rinnovato. Secondo il Sun il trequartista può salutare in estate la Premier League per trasferirsi in Qatar; l’offerta arrivata al giocatore si aggira intorno ai 6 milioni di sterline all’anno. Il quotidiano inglese poi riporta anche le parole di una fonte vicina alle vicende del City: “Sarebbe un vero shock se David se ne andasse, ma ha avuto una grande offerta e ci sta pensando intensamente. Al momento è più probabile che vada piuttosto che rimanere”.

Foto: Sito Premier League