Dall’Inghilterra: Arsenal, su Arteta c’è l’ombra di Conte

Inizio in salita per l’Arsenal in Premier League. La squadra londinese, dopo due giornate di campionato, è ancora a quota zero punti in classifica e sabato dovrà vedersela contro il Manchester City. Dall’Inghilterra arrivano le prime indiscrezioni, secondo il Telegraph Mikel Arteta ha a disposizione cinque partite per cambiare le cose o rischia di essere esonerato. Sotto contratto fino al 2023, il tecnico spagnolo avrebbe ricevuto un ultimatum. E il Mirror ha aggiunto un altro tassello: in caso di addio di Arteta, l’Arsenal avrebbe già in mente il sostituto. Si tratta di Antonio Conte. L’ex tecnico dell’Inter, dopo la separazione con i neroazzurri avvenuta in estate, è attualmente libero.

Foto: Twitter Inter