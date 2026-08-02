Dall’Arabia, ore 20.41: l’Inter propone Asllani e 18 milioni per Diaby

02/08/2026 | 20:41:47

L’Inter torna a pensare a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad. A riferirlo sono fonti del quotidiano saudita Al-Riyadiyah. Secondo quanto riportato, l’Inter avrebbe avanzato un’offerta 18 milioni di euro, oltre al trasferimento all’Al-Ittihad di Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell’Inter. In cambio, Diaby approderebbe nel club milanese. La dirigenza del club saudita starebbe ancora valutando la proposta, proseguono le discussioni prima di prendere una decisione definitiva sull’esterno offensivo. Lo riporta Aarriyadiyah.

foto sito al ittihad