Dall’Albania: Reja ct, non c’è ancora accordo. E De Canio…

L’Albania è ancora a caccia del sostituto di Christian Panucci per il ruolo di commissario tecnico. Il primo nome in cima alla lista della federazione è quello di Edy Reja: come rivela la stampa albanese, in particolare ‘Panorama Sport’, l’allenatore italiano era presente allo stadio “Loro Boriçi” per assistere alla gara contro la Turchia. Al termine del match ci sarebbe stato anche un incontro tra lo stesso Reja e i vertici della federazione per discutere l’offerta di contratto. Per il momento, però, le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo. Ecco perché, nel frattempo, il presidente Duka si starebbe guardando intorno e avrebbe già individuato l’eventuale alternativa a Reja: si tratta di Gigi De Canio, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, accostato già in passato alla panchina della nazionale albanese.

Foto: panorama.com.al