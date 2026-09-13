Dalla Turchia (ore 15,03): contatti tra il Trabzonspor e Pioli

13/09/2026 | 15:25:05

Stefano Pioli è un candidato per la panchina del Trabzonspor. La notizia arriva dalla Turchia subito dopo le 15, esattamente dal giornalista Yunus Emre Sel, che ha segnalato i contatti in corso tra l’ex Milan e il club turco. Viene specificato che la candidatura di Pioli è stata quella che ha portato i dirigenti del Trabzonspor a spendere più tempo, a conferma di un interesse concreto. Vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Pioli