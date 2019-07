Dalla Spagna: il Real cederà Luca Zidane in prestito al Racing Santander

Nuova avventura all’orizzonte per Luca Zidane, portiere del Real Madrid e figlio del tecnico Zinedine Zidane. Come riporta Marca, il 21enne non si unirà ai blancos nel ritiro in Canada vista l’imminente cessione in prestito al Racing Santander, club della Segunda Division B. Chiuso da Courtois e Keylor Navas, il francese ha espresso la volontà di voler giocare con continuità, evitando di dividersi tra gli allenamenti con la prima sqaudra e le partite con il Castilla, la squadra B del Real Madrid. Manca l’ufficialità, ma l’accordo è chiuso.

Foto independent.ie