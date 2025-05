Dalla Spagna: Davide Ancelotti in pole per la panchina dei Rangers Glasgow

12/05/2025 | 23:54:24

Potrebbe presto interrompersi il rapporto di collaborazione in famiglia tra Carlo Ancelotti e il figlio Davide. Secondo quanto riportato da As infatti, Davide è vicinissimo alla firma con i Rangers in Scozia.

Rangers che cambieranno presto proprietà, visto che verranno acquistati dai proprietari dei San Francisco 49ers, una delle franchigie di maggior successo della NFL e che quindi puntano a far bene anche in Europa.

Foto: twitter Carlo Ancelotti