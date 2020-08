Dalla Germania: no dal Lipsia al riscatto di Schick, ci pensano Herta e Leverkusen

Non verrà riscattato dal Lipsia l’attaccante della Roma Patrik Schick. Lo riporta l’edizione odierna della BILD. La punta 24enne non ha convinto con la maglia dei tori tedeschi al netto delle sue 22 presenze e 10 reti. In scadenza di contratto con la Roma nel 2022, Schick non è la scelta del club tedesco che non vuole pagare i 25 milioni di euro di riscatto. In Germania però l’attaccante ceco ha altri estimatori quali l’Herta Berlino e il Bayer Leverkusen.

Foto: Twitter Lipsia