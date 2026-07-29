Dalla Germania: Juventus, è fatta per Alajbegovic

29/07/2026 | 16:27:42

Non solo Kolo Muani. La Juventus è in chiusura per Kerim Alajbegovic, come svela dalla Germania il giornalista Florian Plettenburg con un tweet delle 16,25. Operazione completata per una cifra fissa di 33 milioni che possono portare il Bayer Leverkusen a incassare 40 milioni con i bonus. Il nome di Alajbegovic era stato accostato alla Juve nei giorni scorsi dopo il tentativo non riuscito dell’Atalanta e il tentativo del Chelsea. Adesso per il classe 2007 bosniaco la Juventus, come riportano dalla Germania, è ormai al traguardo. Restano solo da concordare le visite in modo da siglare il contratto che legherà Alajbegovic al club bianconero.

Foto: Sito Salisburgo