Dalla Germania: il Barcellona ha messo gli occhi su Alassane Plea

Alassane Plea è una delle rivelazioni della Bundesliga. E’ anche grazie ai suoi 8 gol e 8 assist che il Borussia Mönchengladbach è in lotta per un posto in Champions League. Secondo Bild, questo suo rendimenti ha attirato l’interesse di diversi club, fra cui il Barcellona, alla disperata ricerca di un vice-Suarez. Max Eberl, ds del club tedesco, ha già avviato i primi contatti con il club catalano, ricevendo a gennaio un’offerta da 50 milioni di Euro. Ciononostante, i discorsi sono stati rinviati all’estate, poiché i Fohlen non vogliono assolutamente privarsi di un calciatore così fondamentale per la loro stagione attuale.

Foto: Bild