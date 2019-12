Dalla Francia: Lione, pronto l’assalto a Lemar, Digne e N’Zonzi

Thomas Lemar potrebbe lasciare l’Atletico Madrid durate il mercato di gennaio. Sulle sue tracce – come rivela Le Parisien – c’è soprattutto il Lione, a caccia di un sostituto di Depay, fuori fino al termine della stagione per infortunio. Ma non è tutto: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, lo stesso club francese – prossimo avversario della Juve in Champions – presto andrà all’assalto anche di Lucas Digne, terzino dell’Everton, e di Steven N’Zonzi, centrocampista della Roma ma attualmente in prestito al Galatasaray.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid