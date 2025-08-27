Dalla Francia: il Milan pronto a offrire 30-40 milioni per Nkunku

27/08/2025 | 21:07:30

Avanti un altro. Il Milan cerca un altro profilo dopo aver preso qualche due di picche nelle ultime settimane. Dalla Francia emerge il profilo di Christopher Nkunku che, diciamolo ha caratteristiche completamente diverse dagli attaccanti che il Milan ha cercato nelle ultime settimane. Secondo Footmercato, il Milan ha intenzione di mettere sul tavolo una proposta di 30-40 milioni per Nkunku che è in rotta di collisione con il Chelsea e che negli ultimi giorni era stato cercato anche dal Bayern. Ricordiamo che le richieste di Allegri sono sempre state altre e che adesso la ricerca riparte in base alle indicazioni dell’intermediario Busardo segnalate all’amministratore delegato Furlani.

Foto: X Chelsea