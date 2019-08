Dalla Francia: Gabigol, ci pensa anche il Nizza. Ora l’Inter…

Si allunga la lista di pretendenti per Gabigol. Il brasiliano, attualmente in prestito al Flamengo ma di proprietà dell’Inter, nei giorni scorsi era stato accostato al Siviglia, mentre nelle ultime ore è spuntato anche un club francese: secondo quanto riferito da le10sport.com, il classe ’96 sarebbe finito nel mirino del Nizza. Per ora l’Inter non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale, ma la pista va monitorare con attenzione in attesa di sviluppi.

Foto: Twitter personale Gabigol