Dalla Francia: Comolli lascia il Tolosa per andare alla Juventus

28/05/2025 | 18:07:35

Importante aggiornamento poco fa da parte de l’Equipe: Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha deciso di lasciare il club per accettare la proposta della Juventus dove avrebbe un ruolo dirigenziale. Poche ore fa Comolli ha comunicato la sua decisione ai dipendenti del Tolosa, in Francia era arrivato nel 2020 dopo la svolta societaria con l’acquisizione del club da parte del fondo RedBird Capital Partners. Comolli ha doti manageriali, ma ha anche partecipato in passato alle operazioni di mercato di diverse società (Arsenal, Liverpool, Tottenham e Saint-Etienne).

Foto: logo Juve