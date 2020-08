Dal Qatar: Caicedo ha detto sì alla proposta dell’Al-Gharafa

Sta per volgere al termine l’avventura alla Lazio di Felipe Caicedo. Secondo il The Peninsula Qatar, manca solo la firma che porterebbe l’ormai ex attaccante biancoceleste in maglia gialloblu, quella dell’Al-Gharafa. Il trasferimento ufficiale dovrebbe arrivare a breve, anche se il media qatariota da l’affare già concluso con l’arrivo dell’ecuadoregno già per fine settimana. La trattativa viaggia verso i 6 milioni chiesti dalla Lazio per effettuare la plusvalenza dei 2,5 milioni di euro pagati nell’estate del 2017. Caicedo dovrebbe percepire circa 7-8 milioni di euro annui con il nuovo club che annovera tra il suo roster anche l’ex romanista Hector Moreno.

Foto: Twitter Lazio