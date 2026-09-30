Dal Portogallo: Cristiano Ronaldo, addio alla Nazionale. Contro il Galles è stata l’ultima partita

30/09/2026 | 23:00:58

Dal Portogallo non hanno dubbi: Cristiano Ronaldo ha detto addio alla sua Nazionale dopo il caso delle ultime ore che ha portato CR7 ad abbandonare il ritiro. Una decisione irreversibile, come appreso da O JOGO: il fuoriclasse non tornerà in Nazionale, quindi la partita contro il Galles, ad Alvalade, passerà alla storia come l’ultima disputata con la maglia del Portogallo.

foto x ronaldo