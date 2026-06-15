Dal Portogallo: Amorim atteso tra oggi e domani a Milano

15/06/2026 | 12:11:21

A Bola scrive di fumata bianca, o meglio rossonera, per la panchina del Milan, infatti secondo il quotidiano portoghese Amorim e atteso tra oggi e domani per firmare il suo nuovo contratto da allenatore del Milan. Si parla di un biennale con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo. Amorim che dopo essere stato esonerato a Gennaio dai Red Devils, vuole rilanciarsi provando a domare il Diavolo milanese, club che da bambino ha sempre sognato di allenare.

Foto: Instagram Manchester United