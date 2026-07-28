Dal Messico: Roma, respinta un’offerta per Reyes

28/07/2026 | 18:15:52

Secondo quanto riportato dal quotidiano messicano Excelsior, la Roma avrebbe presentato una prima offerta da 2,5 milioni di euro al Club América per il difensore classe 2000 Israel Reyes. Il club messicano avrebbe però rifiutato la proposta, ritenendola troppo bassa: la valutazione del giocatore si aggirerebbe infatti intorno ai 7 milioni di euro. Il difensore desidera trasferirsi nel calcio europeo e le trattative tra i due club proseguiranno nei prossimi giorni.

Foto: X Club America