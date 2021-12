Dal Canada (ore 17.29): il Toronto ci prova anche per Belotti

Dal Canada, lo stesso giornalista e testata che ha lanciato di Insigne al Toronto, parla anche di un tentativo del club canadese di portare in MLS un altro attaccante italiano, ovvero il “Gallo” Belotti.

A lanciare la notizia è stato Will Forbes di TransfersMLS, che alle 17.29 con un tweet ha spiegato come anche Belotti è finito nei radar del Toronto e che questa operazione non esclude l’altra, anzi, l’obiettivo è proprio quello di formare una coppia italiana con Insigne.

Il calciatore del Torino è in scadenza a giugno 2022, è una trattativa non semplice, anche perchè Belotti preferirebbe restare in Italia, ma certamente il Toronto ci proverà, soprattutto dal punto di vista economico.

I can now report that Toronto are also lining up a big time offer for Torino striker Andrea Belotti to pair with Italian national team Lorenzo Insigne. The 28 year old striker will also be a free agent this summer. #TorontoFC pic.twitter.com/ncBpGcbmfW

— Will Forbes (@TransfersMLS) December 28, 2021