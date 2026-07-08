Dal Brasile: Neymar pensa al ritiro dopo l’eliminazione dai Mondiali

08/07/2026 | 20:41:21

L’eliminazione del Brasile dai Mondiali potrebbe portare grosse conseguenza nella carriera di Neymar. Secondo il portale brasiliano UOL , il giocatore di proprietà del Santos sta facendo delle riflessioni sul futuro della sua carriera. Sembra che stia pensando al ritiro, ora o alla scadenza del suo contratto con il Santos il prossimo dicembre. I suoi collaboratori più stretti, intervistati dal media brasiliano, hanno confermato questa possibilità.

Foto: Instagram Santos

