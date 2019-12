Dal Brasile: Inter, accordo di massima con il Flamengo per la cessione di Gabigol. Le cifre

Direttamente dal Brasile arrivano aggiornamenti sul futuro di Gabigol. Secondo quanto rivelano i colleghi di Uol Esporte, il Flamengo sarebbe vicino all’intesa definitiva con l’Inter per l’attaccante classe ’96. L’obiettivo del club brasiliano, si legge, sarebbe quello di completare l’acquisto dell’attaccante di proprietà del club nerazzurro già nei prossimi giorni. La sopracitata fonte aggiunge anche dei particolari: l’accordo tra il Flamengo e l‘Inter sarebbe stato trovato per una cifra vicina ai 16 milioni di euro per l’80% del cartellino del giocatore.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo