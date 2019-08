Dani Alves, salvo clamorose sorprese, tornerà in patria. L’ex terzino della Juventus, recentemente svincolatosi dal Psg alla scadenza naturale del contratto, avrebbe raggiunto un accordo totale con un il San Paolo per tre stagioni. Operazione che in Brasile, in particolare i colleghi di Esporte Interativo, danno praticamente come chiuso.

