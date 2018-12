Dai 5 gol nelle ultime 4 gare al paragone con Suso: Tsygankov, gioiellino della Dinamo Kiev

Viktor Tsygankov è uno di quei talenti regalati dal campionato ucraino destinati a farsi strada nei maggiori tornei europei. Infatti le premesse perché ciò accada a questo calciatore di nazionalità ucraina, ma nato a Nahariya in Israele, ci sono tutte. E sin dalla nascita. Difatti il luogo di nascita in un Paese diverso dalla “sua” Ucraina non è un caso. Il padre di Tsygankov era un giocatore e si trovava in Medio Oriente proprio per proseguire la propria carriera. Non sembrano dunque esserci dubbi sul fatto che la vicinanza del padre possa aver influito come stimolo ad avvicinarsi sin dalla giovanissima età in questo sport. Il classe ’97 cresce nelle giovanili del Nyva Vinnytsia, squadra di seconda serie ucraina. Ed è qui che viene notato il suo talento dagli osservatori della Dinamo Kiev, che non se lo fanno sfuggire e lo mettono immediatamente sotto contratto. Ed è proprio in questa squadra che l’esterno offensivo esplode riuscendo a scalare stagione dopo stagione tutte le categorie del club fino ad arrivare in prima squadra. Non ha nemmeno 19 anni compiuti Tsygankov quando esordisce il 14 agosto 2016 nel massimo campionato ucraino contro l’Fc Stal Kamianske. Passano meno di tre mesi e il giocatore viene convocato e debutta anche in Nazionale il 12 novembre sostituendo all’83’ Yevhen Konoplyanka nella sfida di casa contro la Finlandia.

Un vero e proprio exploit assolutamente giustificato. Si tratta infatti di un’ala d’attacco in grado di giocare sia a destra che a sinistra, anche se ama giocare di più su quest’ultima fascia. Il motivo è presto detto. Il fuoriclasse è mancino, capace di segnare con tiri da fuori area nonché di fornire assist splendidi con cross al centro molto pericolosi. Ed è proprio per il modo di interpretazione del proprio + ruolo che molti addetti ai lavori sono ormai convinti che Tsygankov sia una sorta di nuovo Suso. Questo è confermato anche dalla tecnica del 22enne ucraino, molto buona, che gli consente di giocare negli spazi stretti. Allo stesso modo il calciatore della Dinamo Kiev è dotato anche di buona forza e di una discreta velocità, doti che lo davvero molto insidioso per le retroguardie avversarie. Difese che devono stare attente a non lasciargli davanti un solo giocatore in marcatura. Risulta infatti molto complesso togliere il pallone a Tsygankov nell’uso contro uno, dato che l’esterno pare essere decisamente incontenibile in situazioni di questo genere. Anche i suoi numeri rivelano la qualità di questo giocatore. Nella scorsa stagione l’ala d’attacco ha totalizzato 40 presenze tra campionato ucraino, coppe nazionali ed europee mettendo a segno 17 gol e servendo 14 assist. In questa stagione invece siamo già a quota 26 partite, 8 assist e 8 reti, di cui ben 5 di queste 8 realizzate nelle ultime 4 gare, senza dimenticare la tripletta nella sua ultima apparizione in campo. Insomma, un ruolino di marcia molto interessante per questo 22enne che ormai aspetta solo che qualche grande club europeo lo acquisti per dare il suo meglio anche nei più grandi tornei nazionali europei.