Dahl stupisce i tifosi del Benfica: “Ottimo giocatore, speriamo di riscattarlo”

Nella sessione invernale di calciomercato la Roma ha deciso di salutare, almeno momentaneamente, Dahl. Il terzino, infatti, è andato in Portogallo a vestire la maglia del Benfica, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, dove sembrerebbe già aver convinto tutti. Nella gara contro il Boavista il classe 2003 è stato schierato titolare e la sua prestazione è stata notevole. 94% di precisione nei passaggi, un rigore guadagnato, tanti buoni scambi e soprattutto tanta personalità ed intelligenza, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Una prova incoraggiante al punto che i tifosi portoghesi sui social hanno scritto: “Veramente un bel giocatore”, “Impressionante, credo che rimarrà qui” oppure “Il Benfica pagherà il riscatto è un ottimo giocatore”.

FOTO: X Benfica